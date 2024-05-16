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16 мая главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА

«Зенит» вышел в Суперфинал Кубка, «Колорадо» продлил серию с «Далласом». Главное к утру
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«Зенит» вышел в Суперфинал Кубка России, обыграв в финале Пути регионов ЦСКА (0:0, 5:4 пен.), «Колорадо Эвеланш» одержал победу в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Даллас Старз» (5:3), «Ювентус» оказался сильнее «Аталанты» в финале Кубка Италии (1:0) и взял трофей. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Зенит» в серии пенальти обыграл ЦСКА и вышел в Суперфинал Кубка России.
  2. «Колорадо» обыграл на выезде «Даллас» и продлил серию плей-офф НХЛ.
  3. «Ювентус» стал обладателем Кубка Италии, победив «Аталанту». Миранчук отыграл 31 минуту.
  4. 31 очко Дончича принесло «Далласу» победу над «Оклахомой» и вывело вперёд в серии.
  5. «Манчестер Юнайтед» в напряжённом матче 34-го тура АПЛ обыграл «Ньюкасл».
  6. НХЛ объявила обладателя награды «Билл Мастертон Трофи».
  7. Аллегри стал самым титулованным тренером в истории Кубка Италии, обойдя Манчини.
  8. «Бостон» обыграл «Кливленд» и стал первым финалистом Восточной конференции НБА.
  9. «Интер Майами» без Месси не сумел обыграть «Орландо Сити» в матче МЛС.
  10. У вратаря ЦСКА Торопа диагностирован двойной перелом костей лицевого черепа.
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