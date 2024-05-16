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«Зенит» вышел в Суперфинал Кубка, «Колорадо» продлил серию с «Далласом». Главное к утру

«Зенит» вышел в Суперфинал Кубка России, обыграв в финале Пути регионов ЦСКА (0:0, 5:4 пен.), «Колорадо Эвеланш» одержал победу в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Даллас Старз» (5:3), «Ювентус» оказался сильнее «Аталанты» в финале Кубка Италии (1:0) и взял трофей. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».