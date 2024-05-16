Эндрик получил травму в матче Кубка Либертадорес. Нападающего унесли с поля на носилках

Сегодня, 16 мая, «Палмейрас» обыграл эквадорский «Индепендьенте» в пятом матче группового этапа Кубка Либертадорес. Встреча между командами завершилась со счётом 2:1.

Во втором тайме травму получил нападающий «Палмейраса» Эндрик. Его унесли на носилках. Степень тяжести травмы пока неизвестна.

Летом 2024 года Эндрик перейдёт в мадридский «Реал» за € 45 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает бразильца в € 55 млн.

Эндрик является воспитанником «Палмейраса», прошёл путь от U17 до основной команды. Всего за первый состав 17-летний нападающий сыграл 80 матчей, забил 21 мяч и отдал четыре голевые передачи. В прошлом сезоне нападающий был признан лучшим игроком чемпионата Бразилии.