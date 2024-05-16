В ФНЛ рассказали, зачем провели реформу Второй лиги

Президент ФНЛ Наиль Измайлов объяснил, для чего было нужно масштабное изменение формата соревнований во Второй лиге, которое произошло летом 2023 года.

«Реформа Второй лиги А была необходима, чтобы перевести Вторую лигу Б на «весну-осень». Там выступают 62 команды, разделённые на четыре географические зоны. Клубам удобнее формировать бюджет с января по январь. Плюс летом играть проще, чем зимой. В тёплое время года перерыв получается всего три недели. Так комфортнее и футболистам, и болельщикам. Кроме этого, реформа решала ряд других задач: повышение уровня спортивной конкуренции турнира, зрительского интереса к нему и роста коммерческой привлекательности для партнёров», — рассказал Измайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Летом 2023 года Вторая лига была разделена на дивизион Б, который с 2024 года начал играть по календарной системе «весна-осень», и дивизион А в составе двух групп «Золото» и «Серебро» (по 10 команд в каждой) с отдельными осенним и весенним турнирами. С помощью групп дивизиона А осуществляется обмен клубами между Первой лигой, играющей по системе «осень-весна», и Второй лигой Б, переведённой на «весну-осень».

Полное интервью с Наилем Измайловым и Александром Атаманенко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.