Наставник «Сельты» требует у руководства клуба усиления

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо намерен усилиться новыми игроками в зимнее трансферное окно. Он считает это необходимым шагом для того, чтобы команда смогла решить поставленные перед ней задачи.
«Я буду обсуждать этот вопрос с руководством клуба. Если мы хотим добиться большего, то должны приобретать новых игроков. У нас есть травмированные футболисты; нам нужны полузащитник атакующего плана и фланговый игрок. Мы рассмотрим этот вопрос, сообразуясь с нашими возможностями», — приводит слова Бериццо Marca.
По итогам 16 туров чемпионата Испании «Сельта» набрала 21 очко и занимает 13-е место в турнирной таблице.