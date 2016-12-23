Форвард «Кайрата» Гоу: был бы счастлив играть за сборную Казахстана

Форвард «Кайрата» Жерар Гоу, отвечая на вопросы болельщиков, рассказал, с какими знаменитыми игроками он хотел бы поиграть, а также выразил готовность к выступлению за сборную Казахстана.
«Я уже играю с Тимощуком и Аршавиным. Это самые известные игроки, с кем я играл. До этого я играл в маленьких командах, а сейчас я играю с двумя такими известными футболистами. Я очень рад и горжусь этим.
Натурализоваться для сборной Казахстана? Если честно, не знаю, я здесь. Думаю, если я останусь ещё на год, то у меня будет возможность получить гражданство. И если буду играть за национальную сборную, почему нет, я буду играть, и я был бы очень счастлив», — сказал Гоу в интервью клубному телевидению.