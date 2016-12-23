«Бавария» заинтересована в услугах защитника «Хоффенхайма» Зюле

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти заинтересован в услугах защитника «Хоффенхайма» Никласа Зюле. Однако приобрести этого футболиста немецкому гранду будет достаточно нелегко, о чём сообщил президент мюнхенцев Ули Хёнесс.
«Есть большие проблемы. Сумма трансферной компенсации может поставить под угрозу приобретение этого футболиста», — приводит слова Хёнесса Kicker.
По итогам 16 туров чемпионата Германии Зюле принял участие в 15 матчах, став автором одного гола. Действующий контракт игрока, которым интересуется и «Челси», в силе до лета 2019 года, а сумма отступных за него составляет около € 25 млн.