На базу чемпионата мира — 2018 в Дзержинске потратят более 133 млн рублей

Более 133 млн рублей планируется затратить на реконструкцию стадиона «Химик» в Дзержинске Нижегородской области в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу — 2018. Средства на реконструкцию в размере 133,592 млн рублей будут выделены по программе софинансирования строительства объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года — часть оплатит администрация Дзержинска из средств города, а часть средств будет выделена из федерального бюджета.
В рамках реконструкции на стадионе будет заменено покрытие футбольного поля с применением искусственной травы, отремонтированы ограждения, восстановлены трибуны, обновлена система вентиляции, кондиционирования и отопления, заменена проводка. Также на стадионе будет размещена современная система видеонаблюдения и охранная система. Вокруг стадиона будет произведено благоустройство и высажены кусты с деревьями. Все работы должны быть завершены до 1 декабря 2017 года, сообщает «НТА-Поволжье».