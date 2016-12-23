Нападающий Альшин перешёл из «Факела» в «Тосно»

Нападающий Ильнур Альшин, ранее выступавший за «Факел», подписал контракт с «Тосно». Соглашение было заключено на два с половиной года. После нового года футболист отправится с «Тосно» на сбор в Турцию.
«Знал, что «Тосно» был заинтересован во мне. Вопрос перехода был решён в течение трёх дней. Благодарен руководителям обоих клубов и агенту за то, что всё было сделано так оперативно. С главным тренером своей новой команды Дмитрием Парфёновым пока не общался, но со слов агента знаю, что он во мне заинтересован.
Считаю, переход в «Тосно», безусловно, шаг вперёд для меня. Команда идёт на втором месте в первенстве ФНЛ, и перед ней стоят амбициозные задачи. Настроен на серьёзную работу, готов отдать всего себя новому клубу и помочь ему.
Хочу также поблагодарить «Факел», где я провёл три с половиной года. В особенности президента клуба Евгения Михайловича Севергина, который всегда мне помогал, поддерживал и, по сути, дал мне дорогу в большой футбол. Огромное спасибо болельщикам! Воронеж – футбольный город. Хорошо, что есть такая команда, благодаря которой город живёт футболом», — сказал Альшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
В составе «Факела» Альшин провёл 91 матч, забил 13 голов. До этого футболист находился в системе московского «Спартака». Ранее выступал за сборные России разных возрастов.