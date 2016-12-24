Дракслер определился с игровым номером в «ПСЖ»

Полузащитник Юлиан Дракслер, который по данным французских СМИ в ближайшее время перейдёт из «Вольфсбурга» в «ПСЖ», определился с игровым номером в парижской команде.
В сети появилась фотография обложки свежего выпуска немецкого журнала Bild, на которой изображены директор «ПСЖ» по развитию Патрик Клюйверт и Дракслер с футболкой клуба в руках. В новом клубе немецкий хавбек будет играть под 23-м номером.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» и «Вольфсбург» достигли соглашения о переходе 23-летнего Дракслера в парижский клуб. По данным СМИ, сумма трансфера составит около € 35 млн, а «ПСЖ» уже согласовал с 23-летним игроком контракт сроком на четыре с половиной года.
Фотографию обложки журнала Bild с Клюйвертом и Дракслером можно посмотреть здесь.