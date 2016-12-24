Эллардайс получит около € 4,7 млн, если спасёт «Кристал Пэлас» от вылета из АПЛ

Новый главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс получит большой бонус, если сохранит клуб в английской Премьер-лиге, сообщает Daily Mail.
По информации издания, Эллардайс по контракту, который рассчитан на 2,5 года, будет зарабатывать около € 3 млн в год. В случае сохранения прописки клуба в АПЛ по итогам нынешнего сезона, «Кристал Пэлас» в качестве бонуса выплатит наставнику около € 4,7 млн.
62-летний специалист сменил на посту наставника «орлов» Алана Пардью. После 17 туров «Кристал Пэлас» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице АПЛ.