Моуринью: французы должны быть рады, что Ибрагимович ушёл из «ПСЖ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что французские любители футбола должны быть рады тому, что нападающий Златан Ибрагимович ушёл из «ПСЖ». По мнению португальца, уход шведского форварда возродил конкуренцию в Лиге 1.
«Думаю, французы должны быть рады, что Златан Ибрагимович ушёл из „ПСЖ“. Потому что теперь у вас есть чемпионат. С ним чемпионата не было. С ним был только Париж, Париж и Париж. Все трофеи были у них. Теперь у вас есть чемпионат. Чемпионат, который я смотрю. Мне интересна „Ницца“ с Балотелли, „Монако“ моего друга Жардима и „ПСЖ“.
Вы должны поблагодарить Ибрагимовича за отъезд из Франции», — цитирует Моуринью le10sport со ссылкой на SFR Sport.