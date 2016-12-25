Брэдли: соглашусь с тем, что против «Суонси» легко играть

Главный тренер «Суонси Сити» Боб Брэдли раскритиковал игру своей команды в последних матчах. «Лебеди» занимают 19-е место в таблице АПЛ.
«Согласен ли я с тем, что против „Суонси“ легко играть? В некоторых матчах мы выглядели крайне невыразительно, поэтому я могу согласиться с этим мнением. Многое зависит от концентрации: бывали игры, в которых мы показывали хороший футбол, а потом пропускали дурацкий гол со стандарта из-за того, что кто-то потерял своего игрока. Такого быть не должно. Я понимаю разочарование фанатов, оно справедливо», — цитирует Брэдли Sportsmole.