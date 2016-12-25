Эллардайс: скандал с уходом из сборной Англии сделал меня сильнее

Новый главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс выразил мнение, что стал сильнее после увольнения из сборной Англии в сентябре этого года.
«Я знаю, что остался все тем же человеком. Думаю, я стал лучше, потому что получил дополнительный опыт. Каждый человек должен стать сильнее в тяжёлой ситуации и не повторять своих ошибок. Надо смотреть на себя и изучать собственные ошибки, а не сваливать всё на других. Честно говоря, тот скандал стал для меня большим ударом, но я стал сильнее», — цитирует Эллардайса Sky Sports.
Специалист всего 67 дней занимал пост главного тренера сборной Англии, его уволили из-за коррупционного скандала. В ходе переговоров с журналистами, представившимися бизнесменами, он согласился использовать своё положение и повлиять на переговоры о проведении сделки на сумму € 460 тыс., а также рассказал, как можно обойти правила ассоциации по трансферам игроков.