Маскерано: переезд в Китай стал ещё одним вариантом для известных футболистов

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано поделился мнением о привлекательности китайского чемпионата для футболистов из европейских лиг. Последним громким трансфером в Китай стал переход 25-летнего полузащитника «Челси» Оскара в «Шанхай СИПГ».
«Футбол в Китае развивается и растёт, это позволяет местным клубам покупать сильнейших игроков. Посмотрим, как это всё будет продолжаться. Сейчас переезд в Китай стал ещё одним вариантом для известных футболистов», — приводит слова Маскерано интернет-издание A Bola.