Игуаин: Дибала похож на Месси. У него есть всё, чтобы стать лучшим игроком

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин выразил мнение, что его одноклубник форвард Пауло Дибала похож на нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
«Дибала и Месси очень похожи. Лионель – лучший, что он доказывает каждый день, а Пауло всё ещё очень молод. Ему только 23, и всё зависит от него самого. У Дибалы есть все данные, чтобы стать лучшим игроком, но для этого нужно иметь сильный характер. Когда ты с раннего возраста выходишь на такой высокий уровень, трудно оставаться на нём долгие годы. В его карьере будут взлёты и падения, поэтому нужно уметь оставаться спокойным и не слушать критику или похвалу в свой адрес», – цитирует Игуаина Tuttosport.