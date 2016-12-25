Мамаев будет работать на первом сборе «Краснодара» по индивидуальной программе

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев будет вынужден потратить первый зимний сбор на реабилитацию, восстанавливаясь после полученной летом травмы. Об этом сообщил главный тренер «быков» Игорь Шалимов.
«Нам, конечно, не хватало осенью Мамаева. Он занят реабилитацией после травмы, спешить мы не будем. В январе Паша летит с нами на сбор, но в Эмиратах будет работать по своей программе», — цитирует Шалимова «Спортфакт».
Полноценно работать с командой Мамаев сможет на втором сборе «Краснодара» — в феврале в Белеке.