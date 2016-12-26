Найнгголан опроверг слухи о возможном переходе в «Челси» в январе

Полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан не собирается покидать клуб во время январского трансферного окна. Об этом 28-летний бельгиец заявил, комментируя слухи о своём возможном уходе в «Челси».
«Я хочу остаться в „Роме“ до конца сезона. Нет никаких предпосылок, чтобы уходить сейчас», — приводит слова Найнгголана Metro.
Напомним, прошедшим летом уже велись переговоры о переходе Найнгголана в лондонский клуб, который тренирует Антонио Конте.
В текущем сезоне Найнгголан провёл 17 матчей в Серии А, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.