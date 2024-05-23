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«Бешикташ» стал обладателем Кубка Турции, в финале обыграв «Трабзонспор»

Завершился финальный матч Кубка Турции, в котором встречались «Бешикташ» и «Трабзонспор». Матч завершился победой хозяев со счётом 3:2.

На 13-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Трабзонспора» Пол Эбере Онуачу. На 45+3-й минуте счёт в матче сравнял полузащитник «Бешикташа» Рашид Геззаль. На 54-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу Салиха Учана. На 89-й минуте полузащитник «Трабзонспора» Николя Пепе вновь сделал счёт равным. Однако на 90+4-й минуте опорный полузащитник «Бешикташа» Аль-Мустари забил победный гол своей команды.

После 37 туров турецкой Суперлиги «Бешикташ» набрал 56 очков и занимает пятое место, находясь в еврокубковой зоне. После аналогичного количества матчей чемпионата Турции «Трабзонспор» заработал 64 очка и располагается на третьей строчке.

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