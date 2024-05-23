В «Байере» ожидают, что Хаби Алонсо возглавит «Реал» в 2025 году — Relevo

В леверкузенском «Байере» считают, что главный тренер Хаби Алонсо покинет клуб ради того, чтобы возглавить мадридский «Реал» в 2025 году. Об этом сообщает Relevo.

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По информации источника, в мадридском клубе также ожидают, что испанский специалист займёт должность главного тренера команды. Однако контракт итальянского специалиста Карло Анчелотти, возглавляющего «Реал» на текущий момент, рассчитан до 2026 года. В руководстве «сливочных» считают, что Алонсо может сменить Анчелотти раньше этого срока. Но в случае, если Анчелотти продолжит показывать результаты на уровне нынешнего сезона, «Королевский клуб» не будет спешить с назначением Алонсо, предоставив итальянцу возможность доработать до истечения срока трудового соглашения.

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