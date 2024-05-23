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«Фиорентине» удалось вырвать победу в концовке результативного матча с «Кальяри»

«Фиорентине» удалось вырвать победу в концовке результативного матча с «Кальяри»
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Закончился матч, открывающий 38-й тур итальянской Серии А, в котором встречались «Кальяри» и «Фиорентина». Команды играли на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алессандро Пронтерой. Итоговый результат — 2:3.

Италия - Серия А . 38-й тур
23 мая 2024, четверг. 21:45 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
2 : 3
Фиорентина
Флоренция
0:1 Бонавентура – 39'     1:1 Дейола – 64'     2:1 Мутандва – 85'     2:2 Гонсалес – 89'     2:3 Артур – 90+13'    

На 39-й минуте отличился полузащитник «фиалок» Джакомо Бонавентура. Уже во втором тайме, на 64-й минуте, счёт сравнял хавбек «Кальяри» Алессандро Дейола, а на 85-й минуте красно-синим удалось выйти вперёд после гола нападающего Кингстона Мутандвы. Но «Фиорентина» не сдалась, и на 89-й минуте форвард Николас Гонсалес забил гол. Казалось, что команды согласны на ничью, но на 90+12-й минуте «фиалки» вырвали победу, забил с 11-метровой отметки полузащитник клуба Артур.

«Кальяри» занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 36 очков за 38 матчей. «Фиорентина» находится на восьмой строчке, заработав 57 очков. Досрочно чемпионом Италии стал миланский «Интер» (92).

Турнирная таблица Серии А
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