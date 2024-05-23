«Бохум» дома разгромно проиграл «Фортуне» в первом матче за право остаться в Бундеслиге
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Завершился первый переходный матч за право выступать в немецкой Бундеслиге, в котором встречались «Бохум», представляющий высший немецкий дивизион, и «Фортуна», в нынешнем сезоне выступающая во второй Бундеслиге. Игра проходила на стадионе «Воновия Рурштадион» в Бохуме. В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Шредер. Матч завершился со счётом 3:0 в пользу «Фортуны».
На 13-й минуте нападающий «Бохума» Филипп Хофман забил автогол. На 64-й минуте полузащитник «Фортуны» Феликс Клаус укрепил преимущество своей команды. На 72-й минуте хавбек гостей Янник Энгельхардт забил их третий гол в матче.
Ответная игра состоится 27 мая. Матч пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе.
Германия - Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
23 мая 2024, четверг. 21:30 МСК
Бохум
Бохум
Окончен
0 : 3
Фортуна
Дюссельдорф
0:1 Хофман – 13' 0:2 Клаус – 64' 0:3 Энгельхардт – 72'
Известные дети спортсменов:
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