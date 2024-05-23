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«Аль-Наср» спасся от поражения в концовке матча 33-го тура Про-Лиги с «Эр-Риядом»

«Аль-Наср» спасся от поражения в концовке матча 33-го тура Про-Лиги с «Эр-Риядом»
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Завершился матч 33-го тура саудовской Про-Лиги, в котором «Эр-Рияд» принимал «Аль-Наср». Матч завершился ничьей со счётом 2:2.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 33-й тур
23 мая 2024, четверг. 21:00 МСК
Эр-Рияд
Эр-Рияд
Окончен
2 : 2
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Отавио – 15'     1:1 Грэй – 26'     2:1 Аль-Акел – 45+1'     2:2 Аль-Немер – 90+7'    
Удаления: нет / Лапорт – 63'

«Аль-Наср» оказался впереди усилиями полузащитника Отавио уже на 15-й минуте игры. Но после гола нападающего Андре Грэя в середине первого тайма «Эр-Рияд» сравнял счёт. На первой компенсированной минуте первого тайма «Эр-Рияд» уже сам вышел вперёд благодаря забитому мячу хавбека Мохаммеда Аль-Акела. Однако на девятой компенсированной минуте второго тайма игрок «Аль-Насра» Мешари Аль-Немер смог спасти свою команду от поражения.

Полная трансляция матчей саудовской Про-Лиги доступна в Okko.

Отметим, что «Аль-Наср», в составе которого весь матч провёл Криштиану Роналду, оказался вынужден играть вдесятером с 63-й минуты матча после прямой красной карточки защитнику Эмерику Лапорту.

После 33 проведённых матчей саудовской Про-Лиги «Аль-Наср» с 79 очками продолжает находиться на втором месте. «Эр-Рияд» благодаря ничьей поднялся на 15-е место, имея в активе 32 очка.

Календарь саудовской Про-Лиги
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги
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