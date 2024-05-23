«Аль-Наср» спасся от поражения в концовке матча 33-го тура Про-Лиги с «Эр-Риядом»

Завершился матч 33-го тура саудовской Про-Лиги, в котором «Эр-Рияд» принимал «Аль-Наср». Матч завершился ничьей со счётом 2:2.

«Аль-Наср» оказался впереди усилиями полузащитника Отавио уже на 15-й минуте игры. Но после гола нападающего Андре Грэя в середине первого тайма «Эр-Рияд» сравнял счёт. На первой компенсированной минуте первого тайма «Эр-Рияд» уже сам вышел вперёд благодаря забитому мячу хавбека Мохаммеда Аль-Акела. Однако на девятой компенсированной минуте второго тайма игрок «Аль-Насра» Мешари Аль-Немер смог спасти свою команду от поражения.

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Отметим, что «Аль-Наср», в составе которого весь матч провёл Криштиану Роналду, оказался вынужден играть вдесятером с 63-й минуты матча после прямой красной карточки защитнику Эмерику Лапорту.

После 33 проведённых матчей саудовской Про-Лиги «Аль-Наср» с 79 очками продолжает находиться на втором месте. «Эр-Рияд» благодаря ничьей поднялся на 15-е место, имея в активе 32 очка.