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«У меня новая любовь в постели». Де Рон оригинально отреагировал на победу в Лиге Европы

«У меня новая любовь в постели». Де Рон оригинально отреагировал на победу в Лиге Европы
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Опорный полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон после победы в финале Лиги Европы выложил свою фотографию c кубком данного турнира в соцсеть Х (ранее Twitter), сопроводив её комментарием: «Написал жене, что я в постели с новой любовью».

Фото: Соцсети де Рона

Напомним, в финале Лиги Европы «Аталанта» разгромила леверкузенский «Байер» со счётом 3:0. Все три гола забил нападающий итальянской команды Адемола Лукман. Де Рон не принял участие в финальном матче, ранее нидерландский полузащитник получил повреждение.

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Лукман – 12'     2:0 Лукман – 26'     3:0 Лукман – 75'    

В нынешнем сезоне де Рон принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

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