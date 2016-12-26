«Севилья», «Лацио» и «Айнтрахт» нацелились на игрока «Реала» Мариано

В услугах нападающего мадридского «Реала» Мариано Диаса Мехии заинтересован не один европейский клуб, сообщает AS.
Согласно информации источника, 23-летнего футболиста в своих рядах хотели бы видеть «Севилья», «Айнтрахт» и «Лацио». Кроме того, к игроку проявляют интерес и «Депортиво» с «Малагой».
«Севилья» готова приобрести Мариано, несмотря на то что он не сможет помочь андалусскому клубу в Лиге чемпионов. Кроме того, Мариано не будет иметь права играть против «сливочных».
По итогам 16 туров чемпионата Испании Мариано принял участие в трёх матчах, став автором одного гола.