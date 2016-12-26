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175 лет назад 2016
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«Севилья», «Лацио» и «Айнтрахт» нацелились на игрока «Реала» Мариано

26 декабря 2016, понедельник. 06:45. Футбол
В услугах нападающего мадридского «Реала» Мариано Диаса Мехии заинтересован не один европейский клуб, сообщает AS.

Согласно информации источника, 23-летнего футболиста в своих рядах хотели бы видеть «Севилья», «Айнтрахт» и «Лацио». Кроме того, к игроку проявляют интерес и «Депортиво» с «Малагой».

«Севилья» готова приобрести Мариано, несмотря на то что он не сможет помочь андалусскому клубу в Лиге чемпионов. Кроме того, Мариано не будет иметь права играть против «сливочных».

По итогам 16 туров чемпионата Испании Мариано принял участие в трёх матчах, став автором одного гола.
Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
Айнтрахт Депортиво Лацио ФК Малага ФК Реал Мадрид ФК Севилья
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