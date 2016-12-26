Игуаин: Роналдо – лучший футболист в истории мирового футбола

Бывший нападающий мадридского «Реала» Гонсало Игуаин, защищающий ныне цвета туринского «Ювентуса», не сомневается в том, кто является лучшим игроком мира всех времён. Аргентинец назвал экс-форварда «Барселоны», «Реала» и сборной Бразилии Роналдо.
«В детские годы я часто следил за матчами чемпионата Италии. Там играли великие нападающие – Трезеге, Батистута, Креспо и Монтелла. Кроме того, там выступал Роналдо. Он – лучший футболист в истории мирового футбола», — сказал Игуаин в интервью итальянскому телевидению.