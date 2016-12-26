Сересо: самый значительный успех по итогам сезона – победа в чемпионате Испании

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо назвал главные цели команды в последние годы, отметив, что «Атлетико» очень хотел бы выиграть Лигу чемпионов.
«Единственный титул, которого нам не хватает, это победа в Лиге чемпионов. Однако самый значительный успех по итогам сезона – победа в чемпионате Испании. Выигрыш национального первенства предполагает многое. Очень сложно выиграть Примеру, и когда добиваешься этого, то это повод для большой гордости», — приводит слова Сересо AS.
По итогам 16 туров чемпионата Испании «Атлетико» с 28 очками занимает 6-е место в турнирной таблице. В 1/8 финала Лиги чемпионов команда Диего Симеоне встретится с леверкузенским «Байером».