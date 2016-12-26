«Терек» объявил о договорённости с «Анжи» по переходу Бериши

Полузащитник «Анжи» Бернард Бериша в ближайшие дни перейдёт в «Терек» и подпишет контракт на 3,5 года.
«Принципиальная договорённость о трансфере достигнута между президентом грозненцев Магомедом Даудовым и руководством махачкалинского клуба. В ближайшие дни Бериша прибудет в расположение «Терека» для подписания личного контракта сроком на 3,5 года. Первый новичок чеченского клуба в зимнее трансферное окно отправится с командой на зарубежные сборы, которые начнутся в середине января», — информирует пресс-служба «Терека».
25-летний футболист перешёл в махачкалинский клуб в январе 2016 года. За «Анжи» Бериша провёл 30 матчей, в которых забил 4 гола.