Гвардиола: в первом тайме «Манчестер Сити» забыл, где находятся ворота

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от победы над «Халл Сити» в матче 18-го тура АПЛ. Встреча проходила в Кингстоне-апон-Халле на стадионе «Кингстон Коммуникейшн» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
«Я получил наслаждение, потому что команда победила, хотя, как обычно, нам было очень тяжело. В первом тайме „Ман Сити“ забыл, где находятся ворота, но после перерыва нападающие прибавили. Затем мы забили первый гол, и играть стало легче.
На нас оказывается большое давление, потому что конкуренция очень велика, а другие лидеры чемпионата сегодня тоже добились побед. Каждый матч для нас как последний», — цитирует Гвардиолу BBC.