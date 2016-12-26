Тренер «Халла»: пенальти стал поворотным моментом, наш защитник убит горем

Главный тренер «Халл Сити» Майк Филан поделился впечатлениями от матча 18-го тура АПЛ с «Манчестер Сити». Встреча проходила в Кингстоне-апон-Халле на стадионе «Кингстон Коммуникейшн» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
В середине второго тайма при счёте 0:0 Рахим Стерлинг на рывке ворвался в штрафную, нарвавшись на подкат Эндрю Робертсона, а Яя Туре реализовал пенальти.
«Пенальти стал поворотным моментом матча. Эндрю Робертсон убит горем, потому что он знает, что должен был оставаться на ногах и не принимать поспешных решений. Это будет для него уроком, но он хороший молодой игрок и хороший парень. Хотя это не отменяет того, что он сделал основную ошибку, которая дорого нам обошлась.
Думаю, мы играли неплохо. Здорово двигались без мяча, быстро закрывали свободные зоны и доставили „Сити“ определённые проблемы», — цитирует Филана BBC.