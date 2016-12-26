Пилоты самолёта «Шапекоэнсе» обсуждали возможность вынужденной посадки в Боготе

Правительственная комиссия Колумбии, которая занимается расследованием крушения самолёта с бразильской командой «Шапекоэнсе» на борту, предварительно установила ряд нарушений со стороны пилотов воздушного судна.
Как сообщает A Bola, в баках самолёта было минимальное количество топлива для совершения полёта, и пилоты знали об этом. Расшифровка их разговоров показала, что они обсуждали возможность вынужденной посадки в Боготе или Летисии, но затем отказались от этой идеи. Также комиссия установила, что максимальный вес, который способен нести самолёт, был превышен почти на 350 кг.
Ранее сообщалось, что виновником авиакатастрофы комиссия считает одного пилота — Мигеля Кирогу, который не имел достаточного количества лётных часов, был плохо знаком с самолётом, а при трудоустройстве мог предоставить начальству ложные данные о своей квалификации.
В результате авиакатастрофы в Колумбии в ночь на 29 ноября погиб 71 человек из 77, находившихся на борту. В числе погибших — 19 игроков «Шапекоэнсе».