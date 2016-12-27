«Барселона» намерена вернуть Тьяго Алькантару в свои ряды

Тренерский штаб «Барселоны» заинтересован в услугах полузащитника мюнхенской «Баварии» Тьяго Алькантары, передаёт испанское интернет-издание Sport. Согласно информации источника, каталонский клуб готов не поскупиться для приобретения футболиста сборной Испании.
До перехода в немецкий гранд Алькантара защищал цвета сине-гранатовых. После того как «Баварию» в 2013 году возглавил экс-наставник «Барселоны» Хосеп Гвардиола, он немедленно пригласил в команду Алькантару. Последний не колебался, поскольку стремился к большей игровой практике, считая, что в «Барселоне» у него в этом смысле нет перспектив.