Сусо: никогда в своей жизни не бегал столько, сколько в «Дженоа»

Нападающий «Милана» Хесус Сусо провёл параллель между испанским и итальянским футболом. Сусо защищал цвета таких клубов, как «Ливерпуль», «Альмерия» и «Дженоа».
«В Италии тренируются очень много. До перехода в «Милан» меня уже предупреждали об этом. Я работал под руководством Индзаги, Михайловича, Гасперини. А теперь моим тренером является Монтелла. В Италии физической подготовке и тактике уделяют больше внимания, чем в Испании. Но прежде всего речь идёт о физической подготовке. Я никогда в своей жизни не бегал столько, сколько в «Дженоа». И никогда не думал, что в середине сезона можно работать так много. Мне казалось, что в этом нет необходимости. Но затем положительный результат сказывался», — цитирует Сусо Marca.