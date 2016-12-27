Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов признан лучшим футболистом 2016 года в России по итогам опроса еженедельника «Футбол». В голосовании приняли участие 308 журналистов ведущих средств массовой информации и представителей пресс-служб.
Респонденты называли трёх лучших игроков календарного года. За каждое первое место начислялось 3 очка, за второе — 2, за третье — 1. Смолов набрал 544 очка, опередив на 125 баллов полузащитника «Спартака» Квинси Промеса (419). Замкнул первую тройку вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (168).
Так голосовали респонденты от издания «Чемпионат»:
Дмитрий Сергеев – Смолов, Промес, В. Березуцкий
Самвел Авакян — Смолов, Промес, Шатов
Денис Целых – Промес, Смолов, В. Березуцкий
Олег Лысенко — Смолов, Дзагоев, Джанаев
Михаил Тяпков — Смолов, Дзюба, Джанаев
Антон Третяк — Дзагоев, Смолов, Дзюба
Дмитрий Егоров — Промес, Вернблум, Смолов
Антон Михашенок – Навас, Промес, Смолов
Григорий Телингатер — Смолов, Джанаев, Промес
Сергей Титов — Смолов, Полоз, Селихов
Кирилл Хаит — Смолов, Дзюба, Джанаев
Антон Матвеев – Промес, Шатов, Джанаев.