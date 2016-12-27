Молодёжный состав «Крыльев Советов» примет участие в Открытом Кубке Крыма

Молодёжный состав «Крыльев Советов» примет участие в международном турнире «Открытый Кубок Крыма», который пройдёт в Евпатории с 8 по 22 февраля. Организаторы ожидают, что в турнире примут участие пять крымских клубов, несколько российских клубов и одна команда из Африки, сообщает официальный сайт «Крыльев Советов».
Точный список команд-участниц станет известен 15 января, тогда же определится и состав групп, и расписание турнира. В распоряжении самарской «молодёжки» будут два поля с естественным покрытием. Подготовку к весенней части первенства подопечные Владимира Казакова начнут 11 января в Самаре.