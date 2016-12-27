Газзаев: лучшим тренером РФПЛ в 2016 году я бы назвал Гаджиева

Известный российский тренер, заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев выразил мнение, что наставник «Амкара» Гаджи Гаджиев был лучшим тренером РФПЛ за 2016 год.
«Назвал бы Гаджи Гаджиева лучшим тренером РФПЛ в 2016 году. В прошлом сезоне Гаджиев принял «Амкар» в довольно сложном положении, а сегодня клуб находится уже на шестом месте, несмотря на скромные возможности. Гаджи Муслимович заслуживает самых высоких оценок за работу в уходящем году», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.