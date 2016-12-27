Олимпийский чемпион Парамонов подарил музею «Спартака» уникальную футболку

«Этот редчайший артефакт сразу же нашел достойное место в нашем спартаковском музее. Огромное Вам спасибо, Алексей Александрович! Крепкого здоровья и с наступающим Новым годом!» — говорится на официальном сайте «Спартака».
В составе красно-белых с 1947 по 1959 год Парамонов провёл 13 сезонов, в которых сыграл 302 матча, забил 73 мяча, становился четырёхкратным чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка СССР.
Фото: Официальный сайт "Спартака"
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