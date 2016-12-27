Шикунов: Новосельцев не захотел убирать из контракта пункт об отступных

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов прокомментировал информацию о том, что ростовчане получили за защитника Ивана Новосельцева от «Зенита» всего 8 млн рублей.
«Иван сделал свой выбор. Бывают такие предложения, от которых тяжело отказаться. У него были отступные со времён «Торпедо», где у него была прописана такая сумма. А когда мы его брали, вообще было непонятно, заиграет ли он у нас. Новосельцев не захотел убирать из контракта пункт об отступных. Он ведь пришёл на маленькую зарплату. Можно ли было его уговорить? Сразу появился интерес у больших клубов. Игрок всё понимал. Обычная рыночная ситуация. Что я мог? Надо было дать ему зарплату уровня «Спартака» или «Зенита», — сказал Шикунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Денису Целых.
Полную версию интервью с Александром Шикуновым читайте скоро на «Чемпионате».