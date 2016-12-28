Каррагер: если бы я был Юргеном Клоппом, то купил бы Харта

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер посоветовал красным купить у «Манчестер Сити» вратаря Джо Харта, который выступает на правах аренды за «Торино».
«У „Ливерпуля“ сейчас проблемы на вратарской позиции, это очевидно. И если бы мне кто-то сказал, что зимой Харт будет свободен, то я купил бы его. Будь я Юргеном Клоппом, то сделал бы это. Если у вас есть шанс заполучить голкипера, который выигрывал АПЛ, — это надо сделать», — приводит слова Каррагера интернет-портал Goal.
Ранее сообщалось, что Клопп рассматривает возможность трансфера Харта, так как не совсем доволен игрой Симона Миньоле и Лориса Кариуса.