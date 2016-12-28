Бывший форвард «Спартака» и «Бордо» Фернандо Кавенаги объявил о завершении карьеры игрока. Заявление футболиста опубликовано на официальном сайте «Ривер Плейта», воспитанником которого является Кавенаги.
33-летний футболист находился в статусе свободного агента, после того как в апреле контракт с ним расторг кипрский АПОЭЛ.
Причиной расторжения соглашения стала травма колена аргентинца, полученная им в феврале. В полной мере оправиться от неё Фернандо так и не сумел, из-за чего принял решение повесить бутсы на гвоздь.
За «Спартак» Кавенаги выступал с 2004 по 2007 год, забив 17 голов в 63 матчах за московский клуб. На счету Фернандо четыре матча в составе сборной Аргентины.