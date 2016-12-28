В «Лас-Пальмасе» не думают, что Хесе будет играть за их команду

Президент «Лас-Пальмаса» Мигель Анхель Рамирес прокомментировал информацию о том, что нападающий «ПСЖ» Хесе Родригес хочет на правах аренды перейти в испанский клуб. Рамирес не думает, что в случае с экс-футболистом «Реала» это возможно.
«Хесе хочет перейти в «Лас-Пальмас», но он получает зарплату в соответствии со своим уровнем. А нам она не по карману. Есть ведущие европейские клубы, которые согласны полностью выплачивать игроку его зарплату. В этом вопросе мы в невыгодном положении и нужно набраться терпения», — цитирует Рамиреса Marca.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» согласен отдать Хесе в аренду в другой клуб, если он будет полностью платить ему его зарплату.
Хесе пополнил ряды французского клуба перед стартом нынешнего сезона, однако в «ПСЖ» его игрой не очень довольны. По итогам 19 туров чемпионата Франции он принял участие в 9 матчах, но в основном составе выходил на поле лишь в 1 из них. Отметился 1 голом.