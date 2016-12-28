Наставник «Реала Сосьедад»: у Зидана есть заслуги, но не забывайте о Бенитесе

Главный тренер «Реала Сосьедад» Эусебио Сакристан прокомментировал последние успехи мадридского «Реала» во главе с Зинедином Зиданом. Французский специалист возглавил «сливочных» по ходу предыдущего сезона, сменив уволенного за неудовлетворительные результаты Рафаэля Бенитеса.
«Сложно давать оценки, когда не знаешь, как работает человек. В таких случаях оценивают, основываясь на результатах. Но на них влияет и работа других секторов клуба. Очевидно, что у Зидана есть заслуги, он делает очень хорошую работу. В матчах с ними я видел стабильность в игре их обороны. Теперь там защищаются все. Но не будем забывать о Бенитесе. Он уже доказал, что может разрабатывать некоторые тактические аспекты игры. В игре этого «Реала» есть и его вклад. Так что не стоит забывать Бенитеса, говоря об успехах команды», — цитирует Сакристана EFE.
Под руководством Зидана «Реал» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.