Халилович попросил «Барселону» помочь ему покинуть «Гамбург»

Бывший полузащитник «Барселоны» Ален Халилович, защищающий ныне цвета «Гамбурга», очень хочет покинуть немецкий клуб, передаёт Mundo Deportivo.
В связи с этим он позвонил спортивному директору «Барселоны» Роберту Фернандесу с просьбой помочь ему сменить клубную прописку.
Халилович пополнил ряды ганзейского клуба перед стартом нынешнего сезона. В испанском гранде ему предлагали продолжить карьеру в Примере, а хорватский футболист отдал предпочтение Бундеслиге. Однако в «Гамбурге» дела у него не заладились, и по итогам 16 туров чемпионата Германии он сыграл лишь в шести матчах, выйдя на поле в основном составе в одном из них.
«Барселона» продала Халиловича за € 5 млн, однако в течение двух сезонов имеет право выкупа его трансферного листа за € 10 млн.