В ЦСКА Тошичу и Вернблуму рассказали о новогодних традициях в России

Легионеры московского ЦСКА полузащитники Зоран Тошич и Понтус Вернблум узнали о новогодних традициях в России. Об этом футболистам рассказали в «армейском» клубе.
«Во всех странах есть свои новогодние традиции. Итальянцы выбрасывают старые вещи, испанцы съедают в полночь 12 виноградин, а без чего нельзя представить Новый год в России? Зоран Тошич и Понтус Вернблум теперь точно знают ответ на этот вопрос», — говорится на официальной странице ЦСКА в «инастаграме».
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть тут