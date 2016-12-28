Газизов: предложение «Краснодара» по Лунёву было менее выгодным, чем от «Зенита»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что клуб получил два официальных предложения по голкиперу Андрею Лунёву от «Краснодара» и «Зенита», но предложение питерцев было более выгодным.
«Предложение от «Краснодара» по Андрею Лунёву было менее выгодным, чем от «Зенита». Официально из российских клубов последовали предложения от «Зенита» и «Краснодара». Был ли интерес со стороны зарубежных команд? Не буду это комментировать», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
23 декабря «Уфа» объявила о переходе Лунёва в «Зенит».