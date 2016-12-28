«Ювентус» может отдать Эвра в аренду «Вест Хэму»

Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра может продолжить карьеру в «Вест Хэм Юнайтед», сообщает The Sun.
По информации издания, туринцы вернут из аренды в лондонском клубе форварда Симоне Дзадза, который не смог адаптироваться в Англии, а взамен отдадут также в аренду до конца сезона Эвра, который не получает в нынешнем сезоне достаточно игрового времени.
Контракт 35-летнего Эвра с «Ювентусом» рассчитан до лета. В нынешнем сезоне он сыграл в шести матчах в составе команды в Серии А и в шести матчах Лиги чемпионов.