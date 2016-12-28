«Аталанта» отказалась продавать Кесси в «Челси» за € 25 млн

«Аталанта» отклонила предложение «Челси» в размере € 25 млн за полузащитника Франка Кесси, сообщает The Guardian. Итальянский клуб оценивает стоимость 20-летнего ивуарийца в сумму около € 40 млн. По словам агента игрока, который в текущем сезоне забил шесть мячей в 16 матчах за «Аталанту» в Серии A, интерес к Кесси также проявляют и другие топ-клубы английской Премьер-лиги.
«Я не могу сказать, сколько составит его стоимость, но мы говорим об одном из лучших молодых игроков в мире. К нему есть большой интерес со стороны клубов АПЛ — «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Арсенал». «Челси» очень заинтересован в нём, и это отличный клуб, но мы не будем торопиться и рассмотрим все варианты, – рассказал агент Джордж Атангана.