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Вячеслав Малафеев: Семак очень многое сделал для «Зенита», это квалифицированный тренер

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев ответил на вопрос, есть ли вина главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака в том, что санкт-петербургский клуб может упустить чемпионство в нынешнем сезоне.

«Футбол — командная игра. И победа, и поражение — результат работы всего коллектива: игроков, тренерского штаба, руководства клуба. Нельзя перекладывать ответственность на одного человека.

Сергей Богданович — опытный и квалифицированный тренер. Он очень многое сделал для «Зенита», построив команду, которая является лидером в российском футболе. Винить тренера в отдельных неудачах — неправильно», — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».

Напомним, после 29 туров чемпионата России первое место занимает «Динамо», набравшее 56 очков. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 54 очка. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», имеющий в активе 53 очка.

Семак был назначен на пост главного тренера «Зенита» в мае 2018 года. За этот период сине-бело-голубые пять раз выиграли чемпионат России.

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