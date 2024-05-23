Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич отреагировал на скандальное интервью Понтуса Вернблума

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал скандальное интервью своего бывшего одноклубника Понтуса Вернблума, в котором шведский футболист извинился перед жителями своей страны за выступление в составе красно-синих.

«Это интервью я не читал, но могу сказать, что он не проявлял недовольства своим нахождением в Москве. Сколько я его знаю, он очень хороший футболист и парень. Мне кажется, в этой ситуации его слова не очень хорошо перевели. Пока он находился в команде, я ни в один из дней не замечал, что он недоволен. Я знаю только его хорошее мнение о российском футболе и о команде», — приводит слова Тошича «РИА Новости Спорт».

Напомним, Понтус Вернблум перешёл в ЦСКА в январе 2012 года из «АЗ Алкмар». Всего в составе армейцев Вернблум принял участие в 224 матчах во всех турнирах, в которых забил 22 гола и сделал 17 результативных передач. Летом 2018-го Вернблум покинул ЦСКА в связи с истечением контракта. Помимо профильного амплуа, футболиста в ЦСКА также использовали в нападении, где Вернблум забивал голы, и на позиции центрального защитника.

Зоран Тошич играл в составе московского ЦСКА с 2010 по 2017 год.