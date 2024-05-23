«Понял, что это знак свыше». Экс-защитник «Локо» Беляев рассказал о любви к книгам

Бывший защитник «Локомотива» и тульского «Арсенала» Максим Беляев, ныне выступающий за «Ленинградец», рассказал об увлечении литературой.

— Ваш личный список книг, обязательных к прочтению?

— Помню рекламу, где Дмитрий Дибров говорил: «Любому человеку нужно прочесть от пяти до десяти книг. Каких именно? Чтобы узнать это, придётся прочесть их десятки тысяч». Я не 80-летний философ, чтобы давать рекомендации. Каждый должен выбирать сам.

Сейчас прохожусь по классике. Когда переехал в Петербург, съёмная квартира была пустой. На полке стояла лишь одна книга — «Анна Каренина» Толстого. Я понял, что это знак свыше. До базы добираюсь на электричке. У меня есть час, чтобы вдумчиво вчитываться. Вот уже добрался до финала второго тома «Войны и мира». Такая литература, конечно, куда больше подходит для людей в зрелом возрасте. Книги с глубоким смыслом. Их можно перечитывать много раз, и каждый будешь воспринимать написанное под разным углом. Не зря это классика.

— Многие задаются вопросом, почему такое сложное произведение, как «Война и мир», входит в школьную программу.

— Не нужно относиться к школьникам пренебрежительно. Да, всю глубину, которую хотел передать автор, в таком возрасте понять трудно. Но воспитывать в себе любовь к классике нужно с ранних лет. Если не читать её тогда, то каким человеком ты вырастешь? Потом тем более не захочется знакомиться с шедеврами литературы. Как элемент воспитания это обязательно.

— Когда начали увлекаться литературой?

— Примерно с восьми лет. Жил в Мытищах и самостоятельно ездил на тренировки в Москву. Выезжаешь с утра и возвращаешься уже к ночи. В дороге нужно было чем-то себя занимать. Мне нравились книги, брал их с собой и зачитывался. Да и телефоны тогда были совсем не того уровня, как в последние годы. Даже не помню, когда у меня появился первый мобильник. Рядом с моим домой находилась библиотека, и я был там частым гостем, — рассказал Беляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.