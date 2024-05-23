Пакета предъявлены обвинения во влиянии на ход матча с целью заработка на ставках

Английская футбольная ассоциация (FA) обвинила полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета в ненадлежащем поведении, выраженном в нарушении правил данной организации.

«Утверждается, что он непосредственно пытался повлиять на ход, поведение или любой другой аспект или событие в этих матчах, намеренно пытаясь получить карточку от судьи с неправомерной целью повлиять на рынок ставок, чтобы один или несколько человек могли получить прибыль от ставок», — сказано на официальном сайте FA.

Ему выдвинуты обвинения в четырёх нарушениях относительно его поведения в матчах АПЛ с «Лестером» (12 ноября 2022 года), «Астон Виллой» (12 марта 2023 года), «Лидсом» (21 мая 2023 года) и «Борнмутом» (12 августа 2023 года).

Подчёркивается, что бразильский футболист должен ответить на эти обвинения до 3 июня 2024 года.

Известные дети спортсменов: